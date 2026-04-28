EN VIDEO: Delcy Rodríguez encabezó firma de acuerdos entre Pdvsa y Eni, «es una de las apuestas más importantes»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este martes la firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la petrolera italiana Eni, que busca relanzar la producción de crudo en el país.

Rodríguez encabezó este acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Estuvieron presentes el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi; el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Los acuerdos buscan avanzar hacia la firma de un contrato para el «desarrollo de las actividades primarias en el área Junín V». Así pues, se establecerá un programa entre el Ministerio, Pdvsa y Eni para explotar este yacimiento de la Faja del Orinoco.

«Eni no se fue del país, se mantuvo en Venezuela, y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación (…) Hoy, sin duda alguna, marca un hito en las relaciones entre Eni y Venezuela. Es una de las apuestas más importantes que se ha hecho en los últimos tiempos», dijo Rodríguez.

Por su parte, Descalzi detalló que las «condiciones están dadas» para «presentar en los próximos meses planes» de explotación de hidrocarburos. «Nuestro objetivo es definir un plan de inversión que lo vamos a finalizar antes de que termine el año», detalló.

DETALLES DEL ACUERDO CON ENI

La petrolera italiana emitió una nota de prensa en su página web en la que brindó detalles del acuerdo. El objetivo es realizar la producción de petrolero en el yacimiento Junín V, que cuenta con 35.000 millones de barriles de crudo.

Con este acuerdo, Eni busca profundizar su presencia en Venezuela, en donde cuenta con seis licencias de explotación. Este mismo martes, trascendió que busca aumentar la producción en el campo de gas Cardón IV, que comparte con Repsol.

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«Cardón IV firmó recientemente el Acuerdo de Sostenibilidad, cuyo objetivo es continuar y relanzar de forma sostenible la producción de Perla, incrementando los volúmenes para el mercado interno y definiendo las condiciones para futuras exportaciones de gas», indicó Eni.

El gobierno de Delcy Rodríguez ha firmado en las últimas semanas acuerdos con Eni, Chevron, Repsol y Shell. Mientras tanto, busca atraer más inversiones petroleras, luego del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos.