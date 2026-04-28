Encargado de Negocios de EEUU se reunió empresarios privados, esto dijo del plan de Trump y la «transformación» del país

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, John Barrett, sostuvo una reunión con empresarios venezolanos y norteamericanos en el país, en la que destacó la importancia de este sector en la estrategia que tiene la Casa Blanca para Venezuela.

«Seguir adelante con el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, significa situar al sector privado en el centro de la transformación de Venezuela», dijo Barrett tras el encuentro en un mensaje divulgado en las redes sociales de la embajada.

«Mi primera reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria confirma que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica», añadió el funcionario.

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Asimismo, adelantó los planes que tiene los Estados Unidos con este sector. «Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión».

Destacó que este encuentro se suma al que tuvo con la Cámara Petrolera de Venezuela donde instó a los miembros a aprovechar esta oportunidad «histórica».

«Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región. El sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial. Y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica, elementos clave del plan de tres fases del presidente Trump», dijo durante su ponencia.