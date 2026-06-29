EN VIDEO: Delcy Rodríguez anuncia proyectos para «la construcción de viviendas en el menor tiempo posible»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que su gobierno está evaluando proyectos para «la construcción de viviendas en el menor tiempo posible» tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Miles de personas quedaron damnificadas producto de los terremotos, especialmente en La Guaira. En medio de la crisis que vive el país, Rodríguez encabezó el Estado Mayor para Campamentos Transitorios y Vivienda.

«El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año», detalló Rodríguez en su alocución.

La mandataria encargada estaba acompañada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Héctor Rodríguez, ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial.

RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS

Por otra parte, Rodríguez afirmó que grupos de expertos evaluaron la habitabilidad de viviendas afectadas por los terremotos en Caracas, Miranda y La Guaira. Así pues, determinaron cuáles edificaciones pueden ser recuperadas.

«Tenemos una clasificación de quiénes perdieron su vivienda y deben ser atendidos de inmediato en estos campamentos transitorios», dijo Rodríguez, quien confirmó reuniones con organismos internacionales.

Rodríguez consideró que la construcción de nuevos hogares es un tema «que no tiene postergación». «Esto se va a elaborar también con un trabajo de planificación y viabilidad urbanística en los sitios donde se construirán las próximas viviendas», afirmó.

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La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se hará cargo de la recuperación y restauración de las viviendas que sufrieron daños, según Delcy Rodríguez. «Vamos a determinar si la vivienda se puede habitar, pero previamente debe hacerse algún tipo de trabajo que perdieron paredes», acotó.

Jorge Rodríguez afirmó que hasta este lunes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.