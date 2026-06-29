Terremotos en Venezuela: Habría 58.000 edificios dañados o destruidos según evaluación de la Nasa

Más de 58.000 edificios sufrieron daños o resultaron destruidos en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, de acuerdo a una evaluación realizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El organismo estadounidense indicó que sus satélites «están brindando un apoyo crucial». Así pues, están «capturando imágenes y datos para ayudar a los equipos en tierra a evaluar los impactos y guiar los esfuerzos de respuesta».

Este estudio fue llevado a cabo por el Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres de la NASA. «Se ha activado para brindar apoyo y continuará publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que estén disponibles», indicó.

Gracias a imágenes y datos tomados por el radar del satélite Sentinel-1, se estima que «estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada».

DATOS EVALUADOS

Los especialistas de la NASA emplearon datos tomados por el satélite luego de los terremotos. Después, compararon esta información con las imágenes tomadas antes de la tragedia, dejando en evidencia la magnitud del desastre.

Cabe destacar que la Agencia Espacial Europea (ESA) también está usando el satélite para crear mapas de datos. Destaca especialmente uno enfocado en la deformación del terreno producto de los terremotos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COMISIÓN EUROPEA Y CHINA DESTINARÁN MILLONARIA AYUDA A VENEZUELA TRAS LOS DEVASTADORES TERREMOTOS

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que hasta este viernes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.