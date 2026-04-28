EN VIDEO: Delcy Rodríguez alerta «sobreexpectativa» en torno a los anuncios del 1° de mayo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó este martes sobre una «sobreexpectativa» sobre anuncios del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, cuando dará detalles sobre un aumento del ingreso o el salario.

Rodríguez encabezó una actividad con distintos sectores en el estado Carabobo. Durante su alocución, aseguró que tomará medidas para beneficiar a los trabajadores, aunque envió una clara advertencia.

«Yo lo digo con tranquilidad, se los digo a los trabajadores de Venezuela, nos aproximamos a cuatro meses de ese 3 enero y yo les puedo dar la cara para decirles que habrá mejoras, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad», afirmó Rodríguez, en el marco del décimo día de la peregración por el fin de las sanciones.

#AHORA | Delcy Rodríguez sobre anuncios del 1 de mayo: «Yo les puedo dar la cara para decir que habrá mejoras, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad» Video: VTV pic.twitter.com/hpTQk82zdn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 28, 2026



La mandataria encargada consideró que algunos sectores han «creado un ambiente de sobreexpectativa» para este viernes. En tal sentido, exigió apelar a la «lógica» y manifestó su «respeto y cariño» por los trabajadores.

RODRÍGUEZ HABLA DE ACUERDOS CON ENI

Más temprano, Rodríguez encabezó la firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la petrolera italiana Eni. Durante esta actividad en Carabobo, la mandataria brindó detalles sobre los objetivos de este proyecto y otros del sector hidrocarburos.

«Es para beneficio de nuestro pueblo, para producir más, exportar más, y no nos quedemos dependientes de la renta petrolera», dijo Rodríguez, quien afirmó que es «el acuerdo productivo y petrolero más auspicioso que se haya firmado en nuestra historia».

Rodríguez aseguró que los fondos procedentes del acuerdo con Eni y otras petroleras será destinado a inversión social. «Que se traduzca en ingreso de los trabajadores y hospitales bien equipados», añadió.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en medio de las exigencias de gremios y sindicatos por mejoras salariales. Aunque ha habido algunas especulaciones y filtraciones, todavía no hay detalles sobre el anuncio que se hará el viernes.