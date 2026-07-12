EN FOTOS: Defensora del Pueblo supervisó despliegue de «puntos fijos de atención» en campamentos de La Guaira

La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, supervisó durante este fin de semana el despliegue de «puntos fijos de atención» del organismo en los principales campamentos y centros de acopio dispuestos para atender a las víctimas de los terremotos en La Guaira.

Brigadas Defensoriales para la Protección de los Derechos Fundamentales en la Emergencia,activados posterior a la tragedia del 24 de junio, acompañaron a González Lobato en el recorrido.

También se sumaron a la iniciativa representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quienes también pudieron constatar personalmente las condiciones de los ciudadanos albergados en los campamentos transitorios.

UNIDAD MÓVIL RECORRERA LA ENTIDAD

La Defensora anunció que a la unidad móvil que estará recorriendo la entidad para atender a los afectados por la catástrofe, sumándose a la instalación formal de tres puntos de emergencia, por parte del organismo, ubicados en el Polideportivo José María Vargas, La Escuela República de Panamá y el estadio César Nieves.

Asimismo, anunció que la próxima semana se integrarán otros dos puntos para atender las zonas que se encuentran hacia el este y el oeste de la entidad litoralense.

La funcionaria explicó además que cada uno de estos espacios contará con personal técnico y multidisciplinario capacitado para levantar y atender las denuncias.

Por último, informó que a través del trabajo activo de sus brigadistas la Defensoría del Pueblo mantendrá su presencia en cada rincón de La Guaira.