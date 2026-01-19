EN VIDEO: Cabello dice que no hubo ninguna manifestación en apoyo al ataque de EEUU

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes que no hubo ninguna manifestación en apoyo al ataque de Estados Unidos del 3 de enero.

A más de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro, Cabello encabezó la rueda de prensa del PSUV. Desde un principio, afirmó que el país está en paz, exceptuando el «hecho lamentable» de la operación militar estadounidense.

«Ni una sola manifestación en apoyo al brutal ataque contra nuestro país. Ni una sola. ¿Ha habido silencio? Sí, gente que tiene rabo de paja. Por ejemplo, la jerarquía eclesiástica; no ha dicho nada porque tiene rabo de paja. Y lo tiene prendido», dijo Cabello.

Igualmente, el ministro subrayó que «el país está tranquilo», destacando que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la semana pasada el Consejo Nacional de Economía y comenzaron las clases.

#19Ene | Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes que no hubo ninguna manifestación en apoyo al ataque de Estados Unidos del 3 de enero. A más de dos semanas de la captura de… pic.twitter.com/ROj6ckbqz1 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 19, 2026



En este escenario, Cabello informó que el viernes, 23 de enero, se realizará una gran movilización en Caracas para conmemorar el 68 aniversario del golpe de Estado en que fue derrocado Marcos Pérez Jiménez.

CABELLO SOBRE EXCARCELACIONES

Por otra parte, Cabello se refirió a las excarcelaciones de presos políticos, asegurando que se siguen evaluando distintos casos. «Se le está dando continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro», añadió.

«Eso no tiene que ver con las ONG de este país. Esa es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en diciembre. El 24 salió un grupo de gente y el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas», dijo Cabello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: ANUNCIARON PLAN PARA «REFORZAR» LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES PETROLERAS UBICADAS EN ZULIA

Las declaraciones de Cabello se dieron en un momento de diálogo y aparente cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, mientras que han sido excarcelados unos 160 presos políticos, aunque la cifras varían dependiendo de la fuente.