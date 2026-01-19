Venezuela

EN VIDEO: Cabello dice que no hubo ninguna manifestación en apoyo al ataque de EEUU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Con el mazo dando

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes que no hubo ninguna manifestación en apoyo al ataque de Estados Unidos del 3 de enero.

Contents

A más de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro, Cabello encabezó la rueda de prensa del PSUV. Desde un principio, afirmó que el país está en paz, exceptuando el «hecho lamentable» de la operación militar estadounidense.

Leer Más

En un giro sorprendente y trágico, Henry Frantz, un hombre de 74 años, falleció mientras buceaba en las costas de Maui, Hawái (EEUU).  
Misterioso caso en Hawái: Murió buceando y tras el hecho, hallaron los restos de su hijo desaparecido cuatro años atrás
Cabello carga contra la UE tras renovación de sanciones y también manda mensaje a EEUU: «Vayan a lavarse ese paltó»
ACTUALIZACIÓN: Confirman 13 venezolanos entre los fallecidos en tragedia en discoteca de Dominicana: Esta sería la lista

«Ni una sola manifestación en apoyo al brutal ataque contra nuestro país. Ni una sola. ¿Ha habido silencio? Sí, gente que tiene rabo de paja. Por ejemplo, la jerarquía eclesiástica; no ha dicho nada porque tiene rabo de paja. Y lo tiene prendido», dijo Cabello.

Igualmente, el ministro subrayó que «el país está tranquilo», destacando que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la semana pasada el Consejo Nacional de Economía y comenzaron las clases.


En este escenario, Cabello informó que el viernes, 23 de enero, se realizará una gran movilización en Caracas para conmemorar el 68 aniversario del golpe de Estado en que fue derrocado Marcos Pérez Jiménez.

CABELLO SOBRE EXCARCELACIONES

Por otra parte, Cabello se refirió a las excarcelaciones de presos políticos, asegurando que se siguen evaluando distintos casos. «Se le está dando continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro», añadió.

«Eso no tiene que ver con las ONG de este país. Esa es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en diciembre. El 24 salió un grupo de gente y el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas», dijo Cabello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: ANUNCIARON PLAN PARA «REFORZAR» LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES PETROLERAS UBICADAS EN ZULIA

Las declaraciones de Cabello se dieron en un momento de diálogo y aparente cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, mientras que han sido excarcelados unos 160 presos políticos, aunque la cifras varían dependiendo de la fuente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una nevada poco común volvió a sorprender al noroeste de Florida (EEUU), marcando el segundo año consecutivo en que el Panhandle amanece cubierto por un manto blanco.  
VIRAL: Las sorprendentes nevadas que cayeron en Florida por segundo año consecutivo
EEUU
Delcy Rodríguez revela planes para incrementar producción de oro y «minerales estratégicos»
Venezuela
VIDEO DE TERROR: Camión del aseo perdió los frenos y destrozó varios carros en Táchira, al menos dos personas murieron
Sucesos