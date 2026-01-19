EN VIDEO: Anunciaron plan para «reforzar» la seguridad en las instalaciones petroleras ubicadas en Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció un plan para garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras ubicadas en el municipio Lagunillas.

«Una de las zonas que vamos a reforzar son los siete campos petroleros que ya se sabe que han tenido baja presencia de personas, hay casas abandonadas, casas que están desmontadas y el muro de contención», indicó.

Asimismo, sostuvo que los propios habitantes de las zonas le han pedido a las autoridades presencia, porque al haber muchas casas abandonadas «se convierten en centro de guarida» para personas en situación de calle o delincuentes.

En este sentido, detalló que se están coordinando acciones conjuntas con voceros comunitarios y técnicos de PDVSA para aumentar la presencia policial en la región.

Oído al tambor. Gobernador del Zulia anuncia plan de seguridad para reforzar 7 campos petroleros de la Costa Oriental del Lago ante llegada de empresas internacionales.https://t.co/YBY5JfLQmv pic.twitter.com/1NohyHVmfr — Rafael Galicia (@Galiciaj) January 18, 2026

Caldera sostuvo que el estado Zulia cerró el 2025 con un índice de homicidio de 2,36%, mientras «el índice total delictivo disminuyó un 33% con respecto a 2024 y 59% a 2023″.

Sin embargo, apuntó que se mantienen los despliegues de seguridad en lugares donde hay mayor número de delitos.

«Estamos tomando los correctivos de las zonas donde tenemos mayor índice delictivo», manifestó.

Incluso afirmó que la frontera con Colombia se encuentra «en paz y en total tranquilidad».

LA LUZ EN ZULIA

Asimismo, el gobernador acotó que Zulia está «en un período de prueba de la incorporación de una nueva planta en TermoZulia para la generación eléctrica y eso ha generado varias situaciones diariamente».

«En las próximas horas ustedes verán las correcciones de estas fluctuaciones», dijo.