EN VIDEO: Así fue la demolición controlada del edificio Residencias Arrecife en La Guaira tras daños por los terremotos

Las autoridades del Estado Mayor para la Contingencia y Emergencia Nacional completaron el viernes 4 de septiembre la demolición controlada y acordada del edificio Residencias Arrecife, una estructura ubicada en el sector Tanaguarena del estado La Guaira que resultó gravemente dañada tras los terremotos del 24 de junio.

El despliegue oficial busca eliminar las edificaciones con fallas en su infraestructura ante el riesgo de colapso.

Un video difundido en redes sociales evidenció que la implosión se llevó a cabo sin aparentes contratiempos. Cabe mencionar que semanas atrás se denunció que una demolición controlada generó daños importantes en un edificio aledaño.

Esta acción significó la sexta demolición planificada que se ejecuta en la entidad litoralense bajo los lineamientos del Plan Venezuela Renace 2026. Este busca organizar el espacio geográfico y mitigar eventuales desastres en zonas de vulnerabilidad, según explicó a través de sus plataformas digitales el comandante general de la Guardia Nacional, Juan Sulbarán Quintero.

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Los equipos multidisciplinarios desplegaron las maniobras siguiendo las órdenes del Ejecutivo mediante un trabajo conjunto que tiene como fin atender contingencias por riesgo en las infraestructuras.

Las tareas de ingeniería y apoyo logístico —dijeron las autoridades— se apegaron a exigentes normativas internacionales de resguardo para blindar los alrededores del edificio; un procedimiento ejecutado por las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad.

Finalmente, los voceros al frente del operativo señalaron que mantendrán las inspecciones preventivas a lo largo de la costa guaireña.