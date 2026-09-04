Venezuela

«Dicen que me meto en las casas»: La reacción de Capriles sobre los memes virales y la Operación Manguangua

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Capriles

El diputado a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, se pronunció sobre los memes que le han hecho en los últimos días en redes sociales por la campaña casa por casa que está haciendo denominada Operación Manguangua.

«Que ahora y que yo me le ando metiendo a la gente en las casas. Si alguien tiene abierta la cuenta van a ver ‘mira, Capriles se me metió en la casa’, van a ver que eso es así. Ese es el gobierno también. Entonces, ¿Qué es lo que ellos buscan? Que yo no venga a hablar con ustedes», comentó Capriles durante una reunión política en una comunidad.

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«Ellos se están burlando de que yo vengo acá a hablar con una gente de la comunidad, me siento, entro a la casa, como ha sido siempre. No hay casa que yo toque la puerta, que no me abran y me inviten, porque así es la gente que yo conozco y la gente querida de este estado, que yo entre y me inviten un café. Bueno, se andan burlando de eso», añadió.

Pese a ello, destacó que hay que tomarse ese tipo de cosas con humor. «Que además me meto en las casas y les agarro el café. Entonces lo que toca es reírse», concluyó.

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