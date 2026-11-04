Gobierno levanta restricciones a exportadores de distintos sectores del país: estos son los detalles

El gobierno nacional levantó las restricciones de exportación para los productos de distintos sectores y varios requisitos serán suspendidos, informó este miércoles Anabel Pereira, vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, difundió en sus redes sociales un breve video en el que se informó de la medida. Junto a Pereira se encontraba el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliach.

«Hoy damos un paso para que nuestros productos lleguen más lejos. Los exportadores cumplirán con los requisitos que le exige su país de destino. Lo demás dejará de ser obligatorio», indicó Pereira.

Delcy Rodríguez firmó el martes el Decreto de Simplificación de Trámites de Exportación e informó de inminentes medidas en esta materia. Pereira confirmó el anuncio y brindó detalles sobre el nuevo esquema de venta hacia el exterior.

«Con esta simplificación de trámites disminuyen los tiempos de embarque, fomentando así las exportaciones no petroleras. Los controles de salud y seguridad se mantienen», indicó Pereira.

SECTORES BENEFICIADOS

Pereira detalló que en los sectores de pesca y agricultura dejará de «exigirse los permisos, registros y certificados internos para exportar». «Se levantan las restricciones a sus ventas al exterior», añadió.

En un escenario semejante quedaron el café y el cacao, puesto que se levantarán las restricciones y se dejará de pedir el Código de Exportador de Café. Para alimentos e industria, ya no hará falta presentar los permisos de exportación emitidos por ministerios.

Según Pereira, también fueron levantadas las restricciones en el sector sanitario. Sin embargo, aclaró que «las certificaciones solo se emitirán si su país de destino se las exige».

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¡Lo hecho en Venezuela llega cada vez más lejos, con menos trámites y más oportunidades para nuestros productores! 🇻🇪 https://t.co/nJUPMUXOy9 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 4, 2026



«Hacia el puerto solo será necesario un documento para movilizar la carga, y los documentos que piden en el exterior tendrán un máximo de 10 días hábiles para su legalización», añadió Pereira.

Con esta medida, la vicepresidenta aseguró que el «Estado será garante del abastecimiento nacional». Mientras tanto, los productores nacionales «tendrán reglas más simples para posicionar los productos venezolanos en el mundo», concluyó Pereira.