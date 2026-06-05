¿En qué fecha culminarán las clases? Esto dijo el Ministerio de Educación sobre el año escolar

El próximo lunes 20 de julio comenzarán las vacaciones en las instituciones educativas luego de la culminación del presente año escolar correspondiente al periodo 2025-2026, según el calendario escolar publicado por el Ministerio de Educación.

El documento señala que el tercer momento pedagógico, antes conocido como tercer lapso, culminará el viernes, 17 de julio. Ese mismo día se le entregará a los representantes los informes de evaluaciones escolares de los estudiantes.

Sin embargo, la actividad para los educadores seguirá durante lo que resta de mes, aunque fuera de las aulas de clases.

En este sentido, para el 21 de julio se celebrará el Concejo Docente, en donde se realizará el balance del año escolar. Posteriormente, del 21 al 23 estarán llevando a cabo las inscripciones correspondientes al año 2026-2027.

En el caso de los docentes y estudiantes que tengan actos de promoción, los mismos se llevarán a cabo del 27 al 30 de julio.

El calendario culmina el 31 de julio con el «fin de año escolar» y el inicio de las vacaciones, tanto para docentes como para personal administrativo de las diferentes instituciones educativas.

A continuación el calendario publicado por el Ministerio de Educación: