Gremio médico exhortó al gobierno a garantizar la adquisición de vacunas ante la «limitada cantidad de dosis» en el país

La Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Puericultura y Pediatría y la Sociedad de Infectología, exhortaron al gobierno venezolano a garantizar la adquisición de vacunas en el país.

El comunicado de los organismos médicos es en respuesta a la circular emanada del Ministerio para la Salud en la que pidieron la «optimización del uso de las vacunas disponibles» en el país.

En ese sentido, realizaron estas tres peticiones.

Garantizar la adquisición urgente de vacunas en cantidad, calidad y la reposición sostenida de los biológicos del PAI.

Fortalecer la cadena de suministro y distribución para asegurar la cobertura universal, equitativa y oportuna en todos los estados.

A las sociedades científicas, Academia Nacional de Medicina, universidades y gremios de salud a mantener su apoyo técnico y académico en la vigilancia, comunicación de riesgo y educación sanitaria.

«Manifestamos nuestro compromiso con la salud pública y la inmunización universal. Nuestra exigencia responsable es que se cumplan las metas de cobertura establecidas por la OMS y el PAI Nacional. Esto en resguardo del derecho a la salud de todos los venezolanos y estamos con la mejor disposición para brindar asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones para toda la familia», apuntaron.

LA RESPUESTA AL MINISTERIO DE SALUD

De acuerdo a la circular N° VRSC/DGE/DI 020/2026, la Dirección Nacional de Inmunizaciones emitió instrucciones «para la optimización del uso de las vacunas disponibles ante la limitada cantidad de dosis de BCG, Pentavalente (DPT, Hib, Hep B), Toxoide Tetánico-Diftérico y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Estableciendo medidas de racionalización que incluyen el diferimiento o suspensión temporal de algunas dosis del esquema nacional».

«Dichas limitaciones comprometen el cumplimiento de las metas de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Y exponen a la población infantil y adulta a riesgos epidemiológicos prevenibles», señalaron las autoridades médicas en respuesta.

De acuerdo al documento, la aplicación de la vacuna BCG quedó limitada a 10 vacunas por día y solo lunes, miércoles y viernes. Además, quedó indicado que serán establecimientos específicos.

Así como ordenaron diferir la segunda dosis de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y los refuerzos de Pentavalente (18 meses y 4–6 años).

«Esto constituye una situación grave que requiere respuesta inmediata en materia de adquisición, suministro y distribución de productos biológicos esenciales», señaló el gremio médico.