Gremio médico exhortó al gobierno a garantizar la adquisición de vacunas ante la «limitada cantidad de dosis» en el país

La Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Puericultura y Pediatría y la Sociedad de Infectología, exhortaron al gobierno venezolano a garantizar la adquisición de vacunas en el país.
El comunicado de los organismos médicos es en respuesta a la circular emanada del Ministerio para la Salud en la que pidieron la «optimización del uso de las vacunas disponibles» en el país.
En ese sentido, realizaron estas tres peticiones.
- Garantizar la adquisición urgente de vacunas en cantidad, calidad y la reposición sostenida de los biológicos del PAI.
- Fortalecer la cadena de suministro y distribución para asegurar la cobertura universal, equitativa y oportuna en todos los estados.
- A las sociedades científicas, Academia Nacional de Medicina, universidades y gremios de salud a mantener su apoyo técnico y académico en la vigilancia, comunicación de riesgo y educación sanitaria.
«Manifestamos nuestro compromiso con la salud pública y la inmunización universal. Nuestra exigencia responsable es que se cumplan las metas de cobertura establecidas por la OMS y el PAI Nacional. Esto en resguardo del derecho a la salud de todos los venezolanos y estamos con la mejor disposición para brindar asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones para toda la familia», apuntaron.
LA RESPUESTA AL MINISTERIO DE SALUD
De acuerdo a la circular N° VRSC/DGE/DI 020/2026, la Dirección Nacional de Inmunizaciones emitió instrucciones «para la optimización del uso de las vacunas disponibles ante la limitada cantidad de dosis de BCG, Pentavalente (DPT, Hib, Hep B), Toxoide Tetánico-Diftérico y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Estableciendo medidas de racionalización que incluyen el diferimiento o suspensión temporal de algunas dosis del esquema nacional».
«Dichas limitaciones comprometen el cumplimiento de las metas de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Y exponen a la población infantil y adulta a riesgos epidemiológicos prevenibles», señalaron las autoridades médicas en respuesta.
De acuerdo al documento, la aplicación de la vacuna BCG quedó limitada a 10 vacunas por día y solo lunes, miércoles y viernes. Además, quedó indicado que serán establecimientos específicos.
Así como ordenaron diferir la segunda dosis de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y los refuerzos de Pentavalente (18 meses y 4–6 años).
«Esto constituye una situación grave que requiere respuesta inmediata en materia de adquisición, suministro y distribución de productos biológicos esenciales», señaló el gremio médico.