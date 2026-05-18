EN MACARAO: El video viral del heroico rescate y reanimación a un perrito tras quedar atrapado en un incendio

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital en la parroquia Macarao llevaron a cabo un heroico rescate de un perrito tras combatir el incendio en una vivienda.

Tras sacar a todas las personas de la casa y apagar el fuego, los uniformados encontraron al pequeño perrito que se encontraba inconsciente debido a la inhalación de humo.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver cuando lo llevan cargado, mientras los bomberos aún se recuperan de los efectos del humo y el calor tras apagar el incendio.

En el clip se aprecia cómo los uniformados aplicaron maniobras de reanimación y respiración asistida. Posteriormente, rociaron algo de agua sobre el perro y tras recibir los primeros auxilios y la estimulación poco a poco empezó a reaccionar.

Al cabo de unos minutos, el perrito ya se encontraba completamente recuperado, gracias al esfuerzo de los bomberos.

«Muchas bendiciones a los rescatistas en especial al ángel que le devolvió el aliento al perrito», escribió una usuaria en redes sociales, mientras que otro añadió: «A pesar de que no tienen oxígeno algo esencial para los bomberos lo dan todo en cada emergencia. Los bomberos del Distrito Capital en un tiempo fueron los mejores en equipamiento y entrenamiento de Latinoamérica».