En La Guaira: Solicitan ayuda humanitaria para niños sobrevivientes del colapso de hospital infantil

Solicitaron ayuda humanitaria, incluyendo insumos médicos y alimentos, para los niños sobrevivientes del Hospital Niños y Niñas del Mar, el cual colapsó en La Guaira en el doble terremoto que sacudió el pasado 24 de junio.

Este hospital, llamado oficialmente Centro de Atención Psicofamiliar El Niño y El Mar, estaba ubicado en el sector Las Colinas de Catia La Mar. En el doble terremoto murieron 16 niños y tres integrantes del personal de salud.

De acuerdo a las autoridades regionales, 35 niños sobrevivieron al colapso y fueron trasladados al Hospital Martín Vega del municipio Zamora (Guatire), estado Miranda. Reportes extraoficiales aumentan la cifra hasta los 44 menores de edad.

A casi dos semanas de la tragedia, el periodista local Luis López afirmó que los niños requieren de ayuda humanitaria. Aunque fueron trasladados a otro centro de salud, todavía no tienen acceso a todos los insumos que necesitan.

¿QUÉ NECESITAN LOS NIÑOS?

Ahora los niños, quienes padecen de condiciones especiales, necesitan de la solidaridad de la sociedad y los organismos internacionales. Específicamente, requieren de pañales, compotas y, en general, insumos que sean útiles para brindarles atención especializada.

«Se requiere un vehículo para movilizar la logística, insumos y neveras que permanecen en este centro (de salud)», detalló López en un video difundido en redes sociales.

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#7jul | Solicitan apoyo para atender a los 44 niños que sobrevivieron al doblete sísmico en el Centro de Atención Psicofamiliar El Niño y El Mar, ubicado en el sector Las Colinas de Catia La Mar. En ese lugar, el pasado 24jun, murieron 16 niños y tres integrantes del personal… pic.twitter.com/horxIA0fkU — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 7, 2026



Este hospital fue uno de los tantos edificios que se desplomaron en La Guaira en el doble terremoto. La tragedia dejó a miles de personas damnificadas, incluyendo numerosos niños que quedaron en un estado de vulnerabilidad.

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.