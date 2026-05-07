Defensoría del Pueblo solicita «investigación exhaustiva» sobre muerte de Víctor Quero

La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves una «investigación exhaustiva» sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien llevaba más de un año desaparecido y este jueves se confirmó su muerte.

Luego de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó de la muerte de Quero en custodia de las autoridades, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación. Además, pidió identificar a los responsables.

«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia», indicó en un comunicado.

La Defensoría también manifestó su «profundo pesar» por la muerte de Quero. De igual forma, envió sus condolencias a la madre del preso político, Carmen Navas, quien llevaba varias semanas exigió información sobre su hijo.

«Sostuvimos una reunión en días recientes para escuchar su caso y reiterar nuestro compromiso con la protección de sus derechos y el acompañamiento institucional correspondiente», agregó.

DEFENSORÍA PIDE REFORMAS

Tomando en cuenta lo ocurrido con Quero, la Defensoría exigió a las autoridades que se ponga en marcha reformas legales. Así pues, espera que se avance hacia «un verdadero proceso de reconstrucción institucional».

«Este trágico acontecimiento evidencia la urgencia necesidad de impulsar reformas profundas orientas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país», agregó la Defensoría.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMAN MUERTE DE VÍCTOR HUGO QUERO, PRESO POLÍTICO QUE TENÍA MÁS DE UN AÑO DESAPARECIDO: ESTO DIJO EL GOBIERNO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Defensoría del Pueblo Venezuela (@defensoriavzla)



De acuerdo al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Quero presentó en julio de 2025 una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo». Unos días después, falleció por una supuesta «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».

Quero resultó detenido en enero de 2025, pero su madre no tuvo información sobre su paradero y en las últimas semanas exigió una fe de vida. Según el Ministerio, estuvo recluido en la cárcel del Rodeo I.