Venezuela

EN FOTOS: Rescataron a una gigantesca anaconda en plena carretera en Barinas, medía seis metros

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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anaconda

Organismos de seguridad lograron llevar a cabo este jueves el rescate de una anaconda de aproximadamente seis metros de largo en el sector El Corozo, ubicado en la parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez del estado Barinas.

«La alerta se generó tras recibir el llamado de emergencia de ciudadanos de dicha comunidad, reportando la presencia de una serpiente de gran tamaño (anaconda) que se encontraba en las inmediaciones de la carretera nacional Troncal 05», indicó Protección Civil en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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«Ante el inusual hallazgo, se activó de inmediato un operativo especial por parte de los oficiales de la ZOEDAN Barinas, en compañía del Grupo de Rescate Fénix, quienes desplegaron maniobras de alto riesgo para garantizar la protección de la comunidad y del ejemplar», añadió el organismo.

Al cabo de varios minutos, los funcionarios lograron capturar a la serpiente «bajo estrictos protocolos de seguridad».

Posteriormente, los Bomberos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (UNELLEZ), la pusieron bajo resguardo, antes de entregarla finalmente al Ministerio para el Ecosocialismo para su respectivo cuidado y traslado.

Presuntamente la anaconda atacaba a los animales de los fundos ubicados en esa zona.

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