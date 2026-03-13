Aumentaron el Bono Contra la Guerra Económica, esto es lo que cobrarán ahora los empleados públicos

El canal Patria Digital informó este viernes el comienzo del pago del Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente a marzo, a los trabajadores activos de la administración pública, que tendrá un incremento con respecto al mes anterior.

Los trabajadores recibirán en la Plataforma Patria el monto de Bs. 66.450 lo que equivale a $150 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

«El Gobierno Nacional aumenta el bono ingreso Contra la Guerra Económica a 150 dólares para trabajadores activos», indicó en su publicación.

Igualmente, destacó el mensaje que recibieron los beneficiarios: «Monedero Patria: Crédito por Bs. 66.450 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (marzo de 2026)».

Este bono tuvo un incremento considerable en comparación al monto recibido en el mes de febrero de 2026, cuya cifra fue de Bs. 46.800, lo que equivalía en ese momento a aproximadamente $120, lo que representa un aumento de $30 en el beneficio para los trabajadores.

El dinero suele irse depositando progresivamente y el bono puede tardar varios días en llegar a la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.