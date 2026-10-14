Representantes del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional 2015 (AN) iniciaron este miércoles la tercera ronda del diálogo, la cual contempla, principalmente, temas como garantías políticas y civiles.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación gubernamental, compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión. En su contraparte está Dinorah Figuera, mandataria de la AN 2015.

La reunión se llevó a cabo en un hotel de Caracas. Al igual que en las rondas previas del diálogo, las autoridades tan solo autorizaron el acceso de fotógrafos y se desconoce si darán declaraciones.

Fuentes dijeron a la agencia de noticias EFE que la tercera ronda se extenderá por varios días, aunque se desconoce el periodo exacto. Los debates se enfocarán en un marco de garantías políticas y civiles de cara a unas elecciones.

TEMAS DEL DIÁLOGO

Ninguna de las partes ha precisado cuáles serán los nuevos temas a tratar en esta tercera ronda de diálogo. Igualmente, voceros han confirmado que continuarán las negociaciones con respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Reportes extraoficiales indican que en esta ronda se sumarán las garantías electorales y las libertades. Es decir, se abordará en el diálogo una participación equitativa en futuras elecciones y la revisión de las restricciones políticas y civiles.

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Tras una reunión con Dinorah Figuera la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió «continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela».

La reunión de este miércoles ocurrió casi un mes después de la segunda ronda de diálogo. En ese entonces, se alcanzaron acuerdos sobre la libertad de expresión y el proceso de postulaciones del TSJ.