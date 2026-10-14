Revelan las deplorables condiciones que padeció Víctor Quero durante su «lecho de muerte» en Rodeo I

Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que falleció bajo custodia del Estado y tras pasar más de un año como desaparecido, sufrió terribles condiciones en su «lecho de muerte». Así lo reveló uno de sus compañeros de reclusión.

El expreso político Damián Rojas, quien fue excarcelado de la cárcel del Rodeo este año, concedió una entrevista a la periodista Maryorin Méndez y reveló que conoció a Quero durante su tiempo de reclusión.

Rojas relató que estuvo casi ocho meses en el interior de una celda de tortura en el Rodeo I. «Fue en el momento que estuve hospitalizado con Víctor», dijo, recordando que comenzaron a «padecer enfermedades por el encierro».

«Víctor Quero estuvo conmigo en su lecho de muerte. Me contó que era vegetariano; no quería comer carne, la comida que había. Cuando iba al baño… se hacía encima. No controlaba los esfínteres», apuntó.

QUERO ESTABA ENSANGRENTADO

Rojas recordó que, además de no poder controlar sus esfínteres, Quero también defecaba con sangre. A esto se sumaba que sus encías también estaban «llenas de sangre», dejando en evidencia la gravedad de su estado.

Quero no fue el único afectado por problemas de salud durante su reclusión. «Hubo otras personas que estaban conmigo, uno de los cadetes, que casi fallece porque tuvo dengue hemorrágico y tuvieron que operarlo de emergencia de los testículos también», explicó Rojas.

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El caso de Víctor Quero llegó al ojo público gracias a las constantes exigencias de Carmen Navas, quien estuvo meses pidiendo información sobre el paradero de su hijo. Finalmente, las autoridades reconocieron que murió bajo custodia del Estado.

Según la versión oficial, Quero murió el 24 de julio de 2025 por una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo». Las autoridades no aclararon por qué tardaron casi un año para anunciar el fallecimiento o las causas de las patologías.

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