EN FOTOS: Hospital de campaña de España atendió a 1.805 pacientes en tan solo 12 días en Caracas

(EFE).- El hospital de campaña desplegado por España en Venezuela para atender a los heridos en el doble terremoto del pasado 24 de junio atendió a 1.805 pacientes en un total de 2.194 consultas médicas en sus primeros 12 días de funcionamiento en el corazón de Caracas.

Según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores, el primer grupo de voluntarios del equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que desplegó este hospital de campaña regresa este lunes a España.

🚑 La primera rotación del equipo START regresa tras 12 días en Venezuela, con 1.805 pacientes atendidos y 2.194 consultas médicas. Una segunda rotación ya ha tomado el relevo para mantener operativo el hospital de campaña. 🔗 https://t.co/PVmjpVSGpm#EquipoSTART pic.twitter.com/SiVwkbnRpH — AECID (@AECID_es) July 13, 2026

EL RELEVO EN VENEZUELA

Estos voluntarios fueron relevados este pasado fin de semana por un nuevo equipo que permitirá mantener operativa la capacidad sanitaria desplegada por la Aecid en Venezuela durante al menos dos semanas más.

En total, 91 profesionales formarán parte de la misión Start en Venezuela, adaptando la respuesta a la evolución de las necesidades humanitarias sobre el terreno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español hizo una valoración inicial del despliegue muy positiva.

La instalación del hospital de campaña en el Parque del Generalísimo Francisco de Miranda permitió que no solo las víctimas directas del terremoto acudan en autobuses a ser tratadas. También acude la población general, que sufre la saturación de los hospitales de la capital.

La asistencia se orientó hacia la atención primaria, el apoyo psicosocial. Así como la rehabilitación de pacientes con fatiga muscular o lesiones producidas durante las labores de rescate. Y la atención de afecciones respiratorias derivadas de la inhalación de polvo y humo.

Asimismo, el equipo Start (siglas de Spanish Technical Aid Response Team) desarrolla labores de vigilancia epidemiológica. Esto para contribuir a la detección temprana y prevención de posibles brotes de enfermedades asociados a la situación de emergencia.

EFE