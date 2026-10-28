Venezuela

EN FOTOS: Delcy Rodríguez recibe credenciales de embajadores de la UE, Suiza, Egipto y Vietnam

Caraota Digital
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EFE.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la Unión Europea (UE), Suiza, Egipto y Vienam, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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El nuevo embajador de la UE ante Venezuela es Gilles Bertrand; el de Egipto, Haithan Mohamed Hosni; el de Suiza, Martin Maier; y el de Vietnam, Vo Tuan Ngoc, quienes fueron recibidos por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

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VTV transmitió imágenes del recibimiento de cada uno de los funcionarios, así como su encuentro con la mandataria venezolana, sin que hubiera declaraciones.

 

Embajador de Suiza, Martin Maier

 

Movimientos diplomáticos

En septiembre pasado, el nuevo embajador de la UE, el francés Gilles Bertrand, llegó a Venezuela en sustitución de la española María Antonia Calvo.

El diplomático llegó a Caracas tras pasar por Bogotá, ciudad donde ejerció como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025.

El pasado 6 de octubre, el Parlamento venezolano -controlado por el chavismo- aprobó la designación de Raúl LiCausi como nuevo embajador del país suramericano ante la UE.

El diputado Abimelech Méndez señaló entonces que este nombramiento constituye una oportunidad para construir un vínculo más «pragmático» con Europa, dentro del marco del respeto, el reconocimiento mutuo y defensa al derecho internacional.

Por otra parte, en septiembre pasado, la presidenta encargada informó la negociación de más de 30 acuerdos de cooperación en áreas de energía, agricultura, telecomunicaciones y cultura.

 

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Embajador de Vietnam, Vo Tuan Ngoc

 

Embajador de Egipto, Haithan Mohamed Hosni
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