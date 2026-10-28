EN VIDEO: El mensaje de María Corina Machado a los afectados por los terremotos en La Guaira que emocionó a los presentes

La dirigente opositora María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y Nobel de la Paz, visitó este jueves La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos, y dio un discurso ante los vecinos.

Machado ofreció una emotivas palabras para los guaireños. «Ustedes son lo mejor de Venezuela. Han demostrado generosidad, la organización, valentía, resiliencia, amor», dijo la opositora en su breve discurso.

«Esta prueba tan grande que nos puso la vida nos hizo darnos cuenta de lo que tenemos», agregó Machado, que destacó lo vivido en el terremoto. «Con sus propias manos fueron capaces de salvar vidas», añadió.

Machado concluyó la alocución buscando dar buenos deseos para el futuro del litoral y el país». «Que nunca jamás volvamos a ver los horrores que estamos viviendo hoy», sentenció.

RUEDA DE PRENSA

Vente Venezuela informó en sus redes sociales sobre la primera rueda de prensa de Machado desde su regreso al país. La opositora ofrecerá sus primeras declaraciones al país a las 12 del mediodía del jueves, 28 de octubre, y la actividad se podrá seguir por YouTube.

«Primeras declaraciones de María Corina Machado a los medios de comunicación tras su regreso a Venezuela», apuntó Vente Venezuela. Sin embargo, no aclararon el lugar en que se hará la actividad.

¡Mañana, en vivo! 🇻🇪 Primeras declaraciones de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a los medios de comunicación tras su regreso a Venezuela. 🗓️ Fecha: Jueves 29 de octubre

🕛 Hora: 12:00 m

📡 ¡Aquí podrás escucharla! Transmisión en vivo en nuestro canal oficial de YouTube: https://t.co/IZYZFWwkDY — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 28, 2026

El equipo de prensa de Machado informó el lunes que la opositora ofrecería sus primeras declaraciones el jueves, aunque no aclaró la hora. Se trata del primer encuentro formal con la prensa desde su retorno al país.

PRÓXIMOS PASOS DE MACHADO

Se espera que la opositora brinde sus primeras palabras sobre la situación política nacional. En ese sentido, podría revelar detalles sobre los próximos pasos de su agenda, de la que no hay mayor información a nivel público.

El equipo de Machado adelantó que su regreso «tiene como propósito contribuir activamente a que este proceso avance de manera estable, pacífica y segura». Por tanto, insisten en su propuesta de alcanzar un gran acuerdo nacional.

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«Un acuerdo que trascienda las diferencias políticas, promueva el entendimiento y la reconciliación, y establezca las bases de un futuro común sustentado en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la convivencia y la prosperidad», dijeron.

Igualmente, Machado ha realizado varias actividades desde su llegada. Este miércoles visitó La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, y en días previos tuvo encuentros con dirigentes políticos y familiares de presos políticos.