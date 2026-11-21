Este viernes 20 de noviembre se llevó a cabo una nutrida reunión de trabajo entre la Comisión Técnica de Garantías Políticas de la Mesa de Negociación, entre representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional (AN) 2015, y las directivas y representantes de los partidos políticos nacionales, con el objetivo de discutir los alcances y eventuales reformas de la Ley de Partidos Políticos.

El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), consolidándose como un espacio académico e institucional para el diálogo.

La actividad estuvo encabezada por el rector de la casa de estudios, el padre Arturo Peraza; el decano de la Facultad de Derecho, César Carballo; el director del CEPyG UCAB, Ángel Oropeza; y el diputado de la AN 2015, Ramón López, en su calidad de miembro de la referida comisión técnica.

MESAS TÉCNICAS ENMARCADAS EN EL DIÁLOGO

Esta jornada de consulta se enmarca directamente en la hoja de ruta establecida durante el tercer y cuarto ciclo de conversaciones entre el Ejecutivo y la delegación opositora.

En dichos acuerdos, ambas partes instalaron mesas técnicas con el compromiso de revisar cuatro instrumentos jurídicos determinantes para el ejercicio democrático —entre ellos la Ley de Partidos Políticos, para asegurar el pluralismo y atender la situación de las tarjetas judicializadas, y la Ley Orgánica de la Contraloría General, en lo relativo al levantamiento de inhabilitaciones políticas—, además de avanzar hacia la creación de una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa de la UCAB buscó propiciar un escenario de concertación en el que los actores coincidieron en la necesidad de ir más allá del texto normativo.

Durante las intervenciones se subrayó la urgencia de revisar la esencia, la institucionalidad y el rol fundamental que desempeñan las organizaciones políticas en la sociedad.

Asimismo, los participantes destacaron la importancia de fortalecer la unidad y la construcción de consensos entre los distintos sectores, elementos señalados como indispensables para garantizar condiciones electorales verificables y darle viabilidad a una transición democrática en Venezuela.