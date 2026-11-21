Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y líder de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, destacó este viernes la participación en la convocatoria de postulaciones para el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Comité de Postulaciones Judiciales publicó más temprano la lista de 1.343 aspirantes para integrar el Poder Judicial. Apenas unas horas después, Figuera reconoció que la convocatoria «rebasó nuestras expectativas».

«Cuántas dudas e incertidumbres tuvimos todos para lograr que en esta hoja de ruta, que tenía como objetivo consolidar un TSJ a la altura y a la demanda del pueblo, se reactivara con una gran convocatoria», explicó Figuera.

La opositora subrayó que el principal objetivo era que «los aspirantes a ser magistrados y magistradas se inscribieran». Ahora Figuera destacó que «contamos con más de mil aspirantes».

FIGUERA ACLARA QUÉ SIGUE

Tras la postulación de más de 1.300 personas, Figuera precisó que ahora serán evaluados los documentos, currículums y credenciales. «Que los más aptos puedan ser los magistrados que estén a la altura de un sistema judicial», acotó.

El próximo paso será conformar un TSJ que «llene las expectativas y demandas del pueblo venezolano». Figuera subrayó que «es un primer paso de la hoja de ruta camino hacia la democracia».

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La convocatoria al nuevo TSJ superó nuestras expectativas. Gracias a cada abogado y abogada que se postuló. Ahora se evalúan las credenciales de cada candidato y la hoja de ruta hacia la democracia sigue avanzando 🙌 Con fe y esperanza, seguimos construyendo juntos una justicia a la altura de los venezolanos. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 20, 2026



«Los siguientes pasos se van a establecer en la debida oportunidad», agregó Figuera, pidiendo a la ciudadanía levantar «las banderas de la fe, de la esperanza, de la justicia y que construyamos juntos este propósito de vida y de democracia»

Tras el fin del periodo de postulaciones, inició el ciclo de impugnaciones, desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Posteriormente, la Asamblea Nacional designará a los nuevos magistrados principales y suplentes del TSJ.