EN FOTOS: Casas y bloques de Propatria tienen serios daños estructurales, los habitantes piden ayuda

Los habitantes del sector Los Caciques y de los bloques 1 al 5 de Propatria, al oeste de Caracas, denunciaron que sus viviendas sufrieron graves daños a causa de los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Los afectados publicaron fotografías de sus inmuebles donde se pueden apreciar los daños causados en muros, columnas y distintas partes de las viviendas.

Denunciaron que desde que ocurrieron los sismos han pedido que personal experto los visite para que constate los daños y les den soluciones al problema.

Ellos piden que los entes que cuenten con ingenieros realicen un recorrido en estas zonas, “ya que hay casas y edificios muy golpeados por los terremotos y aún nadie ha venido a inspeccionar”.

Contaron que, debido a estos daños, las personas están durmiendo en la calle, por temor a que las estructuras cedan y causen una tragedia.

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Aunque los sismos afectaron principalmente al estado La Guaira, varios sectores de la Gran Caracas han sufrido daños. Destacan la parroquia San Bernardino, El Paraíso y La Pastora, en el municipio Libertador.

Por otro lado, en el municipio Chacao, del estado Miranda, colapsaron tres edificios, donde murieron decenas de personas, mientras que otro grupo de edificaciones sufrió daños entre leves y graves, al punto que también hay gente durmiendo en las plazas de esa jurisdicción.

#ALERTA | Habitantes de Propatria en el sector Los Caciques y bloques del 1 al 5, reportan graves daños estructurales tras los terremotos. Aseguran que hay viviendas y edificios con severas grietas, por lo que muchas familias pernoctan en la calle ante el riesgo de desplome. La… pic.twitter.com/jOM9aQS3VW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 27, 2026



