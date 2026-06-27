En El Hatillo no hubo fallecidos: atienden a heridos que llegan desde La Guaira

Los terremotos que azotaron el norte del país en la tarde del miércoles no dejaron fallecidos en el municipio El Hatillo, estado Miranda, de acuerdo a las autoridades locales. Algunos lesionados de otros sectores son atendidos en esta entidad capitalina.

El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, informó que están removiendo escombros de un muro que colapsó en el sector La Lagunita. Sin embargo, no hay reportes de daños graves ni de víctimas mortales.

Gracias a que la entidad no presentó grandes daños, la entidad está brindando atención médica a heridos del estado La Guaira y otros municipios de Caracas. Se desconoce cuántos lesionados están en El Hatillo.

«Fue muy leve lo que sufrió el municipio, tenemos ciertas estructuras que han tenido grietas verticales y horizontales, no hemos tenido fallecidos a consecuencia del terremoto. Nuestro centro de salud, ambulatorio Jesús Reggeti, ha estado atendiendo pacientes provenientes de La Guaira», apuntó Melena.

CENTROS DE ACOPIO EN EL HATILLO

Por otra parte, Melena confirmó que se activaron centros de acopio, los cuales están en la Alcaldía; sede de Protección Civi, en La Lagunita; en la avenida Sur 2 de Los Naranjas y en el Cigarral. Estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

El Hatillo cuenta con el servicio eléctrico restablecido cerca del 100%. Respecto al agua, Melena apuntó que se espera el cumpliendo de los procedimientos de llenado para surtir a la localidad.

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La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.