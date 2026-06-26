En Carabobo: 14 fallecidos, 67 lesionados y 46 viviendas afectadas es el balance preliminar

Los terremotos del miércoles dejaron un saldo preliminar de 14 fallecidos, 67 lesionados y al menos 46 viviendas afectadas en varios municipios del estado Carabobo, según el reporte del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos de la entidad, que advirtió que la cifra de inmuebles dañados podría aumentar mientras continúan las inspecciones.

La mayor tragedia se concentró en el municipio Juan José Mora, donde nueve personas perdieron la vida tras derrumbes en Morón y Urama, de acuerdo con lo reseñado por el diario El Carabobeño.

Entre las víctimas figuran tres menores de edad —María José Puerta Ruz (3 años), Angelis Sofía Villegas Ollarvez (10 años) y Lusianis Elena Rodríguez Carriño (9 años)— y seis mujeres adultas: Zoraida Lugo Borregales (55), Elizabeth Margarita Gómez Arguello (49), Irma Rosa Morillo González (59), Nancy Isabel Tórtosa Prado (52), Paula Margarita Arias López (61) y Francisbel Maolis Rivero García (36). Todas fallecieron por aplastamiento tras el colapso de estructuras.

En Morón se reportaron además 28 lesionados y daños en al menos 18 sectores, mientras que los terremotos también causaron afectaciones en un puente de la autopista Puerto Cabello-Morón y un colapso parcial en la subestación de Planta Centro.

En Puerto Cabello, una mujer aún sin identificar murió tras ser atacada por un enjambre de abejas durante los movimientos sísmicos; otras cuatro personas resultaron lesionadas en ese municipio, donde también se reportaron daños estructurales en el Hospital Adolfo Prince Lara, el Hotel Sunflower y varios edificios residenciales.

En Naguanagua falleció Marieta Díaz, de 80 años, por el colapso de una estructura en el sector Caprenco, y en San Diego se registraron tres muertes indirectas: una mujer de 80 años por asfixia con alimento durante el sismo, y dos hombres —de 70 y 41 años— por presuntos infartos desencadenados por la emergencia.

MAYOR CANTIDAD DE HERIDOS

El municipio Diego Ibarra concentró la mayor cantidad de heridos: 32 personas fueron atendidas en el Hospital Simón Bolívar de Mariara, a las que se sumaron dos más lesionadas por el colapso de la panadería La Reina.

Las inspecciones determinaron daños en viviendas, iglesias, hospitales, centros comerciales y edificaciones públicas en Guacara, San Joaquín, Carlos Arvelo, Montalbán, Miranda, Bejuma, Libertador y otros municipios, con afectaciones que van desde agrietamientos de paredes hasta fallas en mampostería y daños en tendidos eléctricos.

En San Joaquín se contabilizaron 12 viviendas afectadas, cinco en Guacara y cuatro en Miranda.

ESCUELAS Y HOSPITALES

Asimismo, se precisó que unas 425 escuelas de Carabobo resultaron afectadas en su infraestructura como consecuencia de los terremotos, de acuerdo con el balance preliminar realizado por el Sindicato Venezolano del Maestro de Carabobo (Sinvemaca), filial de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Luis Guillermo Padrón, presidente de la organización gremial, informó que las evaluaciones realizadas junto a directores de distintos territorios educativos determinaron que aproximadamente el 25 % de las mil 700 escuelas nacionales existentes en la entidad presentan algún tipo de daño estructural menor.