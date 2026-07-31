Venezuela

¿En cuánto tiempo podrían reabrirse las playas en La Guaira? Esto es lo que debes saber

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
La Guaira

Autoridades de La Guaira y prestadores de servicios proyectan que la reapertura de las playas podría ocurrir aproximadamente en seis meses.

«La playa está activa, pero no pueden abrirla todavía hasta que den el visto bueno», comentó uno de los comerciantes que perdió su quiosco al Noticiero Televen.

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En este sentido, señaló que en estos momentos están trabajando en reconstruir para que los establecimientos estén listos para la llegada de los bañistas.

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre diferentes prestadores de servicios turísticos, lugareños de La Guaira, y de la Gobernación, quienes conversaron temas entre los que destacó el de los servicios de agua potable, aguas servidas y la luz.

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Según información extraoficial, solo hay 1.752 comercios de 7.000 que existían. No obstante, de acuerdo con la Cámara Turística Playera las playas están en condiciones. Sin embargo, no se pueden usar turísticamente hasta que se dé la autorización oficial.

«Estamos haciendo la recuperación de los espacios, para cuando den chance poder trabar. Ya está todo bien, no hay defectos, más bien hay pescados que da miedo, como no se está bañando la gente, están entrando a la orilla», resaltó un comerciante.

Mientras tanto, otra trabajadora destacó la caída de las ventas en las últimas semanas debido a todo lo ocurrido. «Las ventas han caído un 60%».

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