En Barinas: Siete campesinos que estaban detenidos desde hace un año fueron excarcelados

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó sobre la excarcelación de siete campesinos que se encontraban detenidos en el estado Barinas desde hace casi un año.

La ONG precisó en su cuenta de X (Twitter) que los campesinos se encontraban detenidos desde hace más de 350 días. Finalmente, fueron excarcelados en la tarde del lunes, aunque con medidas cautelares.

«Desde Fundehullan exigimos libertad plena para ellos y el cese de la persecución. ​El Estado venezolano debe avanzar hacia la excarcelación total de todos los presos políticos en el país», detalló.

#ATENCIÓN 🚨 Tras más de 350 días de detención arbitraria, este lunes #23Mar fueron excarcelados los 7 campesinos detenidos por la GNB en las inmediaciones del aeropuerto de Barinas. ​Desde @Fundehullanvzla exigimos libertad plena para ellos y el cese de la persecución. ​El… pic.twitter.com/1b78JwBqBw — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) March 23, 2026



Fundehullah también publicó una fotografía de los siete campesinos tras salir del centro de reclusión. Se trata de José Camacho, Elio García, María Padrón. José Donado. Alberto Rivas, Samuel Parra e Ismael Cordero.

CASO DE LOS CAMPESINOS

El grupo de campesinos fueron detenidos en abril del año pasado en las adyacencias del Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi de Barinas. Según Fundehullah, las capturas se llevaron a cabo sin una orden judicial.

La ONG afirmó que los campesinos ocupaban una parcela en las adyacencias del aeropuerto desde hace más de 10 años. A pesar de que contaban «con permisos otorgados por parte de las autoridades venezolanas», resultaron detenidos.

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Entre los campesinos detenidos había adultos mayores y una mujer lactante. «Sembrar comida es un derecho humano, no un atentado. La justicia no puede ser el castigo para los más vulnerables», sentenció la ONG.

Los campesinos salieron de la cárcel tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Mientras que las autoridades afirman que miles de personas recibieron libertad plena, ONG denuncian que todavía hay cientos de presos políticos y casos que siguen con medidas cautelares.