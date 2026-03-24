Maduro, elecciones y la transición: El nuevo dardo de Petro sobre la situación en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la situación en Venezuela y cómo Nicolás Maduro era adicto al poder a pesar de las recomendaciones que le hicieron en materia electoral.

«Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final», indicó.

Destacó que las elecciones en Venezuela «no fueron libres porque la negociación falló».

«Ni levantaron las sanciones, el pueblo votó bajo extorsión de hambre y Maduro no permitió la libre participación del electorado. Fallaron las negociaciones entre Biden y Maduro en las que yo personalmente participe», comentó.

Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque la negociación falló: Ni levantaron las sanciones,… https://t.co/HmGT7paHlD — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

MADURO, «ADICTO AL PODER»

Incluso Petro sostuvo que antes de elecciones le dijo a Maduro personalmente que debía medirse bajo la voluntad del pueblo y «que si perdía se alistaran a ejercer la oposición, tal como habíamos hecho en Colombia durante décadas y a costa de nuestras vidas».

«Maduro y sus amigos eran adictos al poder, el embrujo petrolero, que arrancó desde Chávez, no les permitió dejarlo pacíficamente. La revolución de Chávez se perdió a pesar de su gran popularidad por su muerte y por dejar depender a Venezuela del petróleo», expresó.

En ese sentido, manifestó que en Venezuela «se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político, ojalá pensando como será una Venezuela post petrolera».

«Ahora ayudaremos a Delcy a estabilizar Venezuela y a crear ese clima de confianza entre los venezolanos», afirmó.

Petro acotó que defiende en Colombia un camino sin hidrocarburos en la base. «Por eso se parece el gobierno de Maduro más a Uribe que a mi gobierno La lógica de la renta petrolera no genera ni socialismo ni riqueza solo atrae misiles como ya lo hemos visto», sentenció.