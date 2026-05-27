Empleados públicos dicen que no han sido consultado sobre una reforma de la Ley del Trabajo

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, afirmó este martes que el sector no ha sido consultado sobre una hipotética reforma de la Ley del Trabajo.

Suárez concedió una entrevista al programa Dos más Dos, en medio de especulaciones sobre una reforma de la Ley del Trabajo. Incluso, reconoció que ha escuchado que hay dos propuestas: una desde el sector empresarial y otra de una bancada parlamentaria.

A pesar de que, según Suárez, una reforma ya es comentada entre sectores políticos y económicos, los empleados públicos no han sido consultados al respecto. En tal sentido, lamentó que no hay interés en escuchar las opiniones de los trabajadores.

«No lo conocemos porque no se dignaron en hablar con el movimiento sindical ni siquiera para conocer la opinión de este sector y si lo hicieron, por favor que nos digan con quién lo hicieron», detalló Suárez.

SUÁREZ PIDE INFORMACIÓN

El gremialista afirmó que ocho federaciones del magisterio tienen conversaciones con distintas organizaciones sobre este tema. Sin embargo, Suárez alertó que «ninguna conoce ningún texto de reforma de la ley».

«Tiene que existir la propuesta formal de los sectores, o sea, no se puede seguir con un misterio y pretender que de la noche a la mañana nos van a presentar un documento y decir que ya se consultó quien sabe con quién por todo el país y que ya lo vamos a aprobar», acotó.

Suárez advirtió que una medida de este tipo «va a acabar con el diálogo en el acto». «Genera conflicto porque está recayendo el peso de esa reforma solo sobre un solo sector», dijo el gremialista, quien insistió en que los empleados públicos «mantenemos la misma posición».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció hace un mes un incremento del ingreso básica integral, aunque no hubo un aumento en material salaria. La líder oficialista insistió en que una medida de ajuste debe ser «responsable».