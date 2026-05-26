EN VIDEO: Delcy Rodríguez anuncia «reestructuración y reingeniería del gobierno»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes una comisión para formar una «nueva estructura de gobierno» que busca adaptarse a la «nueva realidad» que vive Venezuela y mejorar la eficiencia del Estado.

Rodríguez encabezó esta tarde un Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores. Durante su alocución, designó a Héctor Rodríguez, ministro de Educación, como «comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno».

«Una nueva estructura de gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela. Una Venezuela que busca su propio camino. Ese trabajo lo va a acometer junto al vicepresidente sectorial de Planificación (Ricardo Menéndez)», dijo Rodríguez.

Esta comisión tendrá 90 días para crear un proyecto para la reestructuración del gobierno. «Presentarán a este Consejo de Ministros un trabajo conclusivo», dijo Rodríguez, sin detallar los cambios que se harán en el Estado.

#26May | Presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Héctor Rodríguez como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del Gobierno nacional Video: VTV pic.twitter.com/Kiyb3tjaKZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 26, 2026



En este mismo orden, Rodríguez también designó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada para la gestión eficiente del gobierno. «El basamento administrativo y financiero es fundamental para una gestión eficiente», acotó.

RODRÍGUEZ ANUNCIA CONSULTA

Unas semanas después de la aprobación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Aceleración de Trámites, Rodríguez informó de una consulta nacional de 15 días de duración sobre este tema.

Rodríguez instó a la ciudadanía a ingresar al sitio web simplifica.gob.ve e informar sobre «cuáles son los trámites más engorrosos». La consulta estará enfocada en los trámites para abrir un emprendimiento y aquellos relacionados con el registro civil y de identidad.

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La mandataria encargada dijo que buscan identificar «los trámites que más afectan». Los resultados, según Rodríguez, serán formarán parte de un diagnóstico en cada «ministerio, organismo o instituto adscrito que tenga trámites».