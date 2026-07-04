EL SNTP reportó la muerte de siete trabajadores de la prensa a causa de los terremotos del 24JUN

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó sobre el fallecimiento de siete periodistas y trabajadores de la prensa, a causa de los terremotos registrados el 24 de junio.
“El SNTP lamenta profundamente el fallecimiento de siete colegas y trabajadores de la prensa a consecuencia de los terremotos en Venezuela. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros”, publicó el sindicato en sus redes sociales.
Se trata de Lissi Contreras, Adriany Matute, Oriana Guédez, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez y Emily Sarache.
El gremio expresó sus “condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros” de estas personas fallecidas en La Guaira.
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Asimismo, informó el SNTP que siguen “esperando noticias de tres colegas desaparecidos tras los terremotos en Venezuela: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti”.
“El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, publicó.
RECAUDACIÓN
El sindicato inició desde el 29 de junio una campaña de recaudación de fondos para brindar apoyo a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que resultaron afectados por los dos terremotos.
Informó que los aportes económicos estarán destinados a atender necesidades urgentes de alimentación, salud, alojamiento temporal. Además de movilidad, adquisición de equipos de trabajo y recuperación de condiciones básicas para que los comunicadores puedan continuar ejerciendo su labor.
“Tenemos periodistas y trabajadores de la prensa que necesitan apoyo. Tras los terremotos, se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica o con recursos limitados para trabajar. Estamos recibiendo aportes económicos para ayudarlos en este momento”, señaló el SNTP en su convocatoria.
El SNTP aclara que la búsqueda de la colega periodista Mauren Elena Morillo continúa, al igual que la de Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso y Melissa de Sousa Visconti.
Nos disculpamos con la familia Morillo. En este momento tenemos confirmación de siete compañeros… pic.twitter.com/p9tCvIhqy9
— SNTP (@sntpvenezuela) July 4, 2026