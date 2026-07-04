EL SNTP reportó la muerte de siete trabajadores de la prensa a causa de los terremotos del 24JUN

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó sobre el fallecimiento de siete periodistas y trabajadores de la prensa, a causa de los terremotos registrados el 24 de junio.

“El SNTP lamenta profundamente el fallecimiento de siete colegas y trabajadores de la prensa a consecuencia de los terremotos en Venezuela. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros”, publicó el sindicato en sus redes sociales.

Se trata de Lissi Contreras, Adriany Matute, Oriana Guédez, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez y Emily Sarache.

El gremio expresó sus “condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros” de estas personas fallecidas en La Guaira.

Asimismo, informó el SNTP que siguen “esperando noticias de tres colegas desaparecidos tras los terremotos en Venezuela: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti”.

“El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, publicó.

RECAUDACIÓN

El sindicato inició desde el 29 de junio una campaña de recaudación de fondos para brindar apoyo a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que resultaron afectados por los dos terremotos.

Informó que los aportes económicos estarán destinados a atender necesidades urgentes de alimentación, salud, alojamiento temporal. Además de movilidad, adquisición de equipos de trabajo y recuperación de condiciones básicas para que los comunicadores puedan continuar ejerciendo su labor.

“Tenemos periodistas y trabajadores de la prensa que necesitan apoyo. Tras los terremotos, se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica o con recursos limitados para trabajar. Estamos recibiendo aportes económicos para ayudarlos en este momento”, señaló el SNTP en su convocatoria.