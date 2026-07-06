El Saime retomará citas para pasaportes en las oficinas de Plaza Caracas a partir de este 6Jul, en el siguiente horario

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que a partir de este lunes 6 de julio se retoman las citas para pasaportes en las oficinas de Plaza Caracas, en el centro de la capital

El organismo ya había retomado sus actividades presenciales en su oficina Simón Bolívar, el 1 de julio para la entrega de pasaportes habilitados a usuarios que aún no hayan retirado el documento, así como para la emisión de nuevas citas para tramitarlo. No obstante, el horario era de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

A través de sus redes sociales oficiales, precisaron que esta oficina tendrá un horario de atención a los usuarios entre las 8:00 a.m. hasta la 4: 00 p.m.

El horario de captación con entrega el mismo día será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Si la cita para solicitar el pasaporte habilitado está en un horario entre las 11:00 a.m y la 1:00 p.m., «el documento impreso se entregará al día hábil siguiente», indicó el organismo.

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El SAIME activó sus oficinas en 22 estados del país a partir de este 1 de julio para la entrega de pasaportes y renovación de cédula de identidad, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 1:00 p.m.

«Progresivamente retomaremos nuestro servicio en todo el territorio nacional, para seguir garantizando el derecho de identidad de todos los venezolanos», apuntó.