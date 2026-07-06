Venezuela

El Saime retomará citas para pasaportes en las oficinas de Plaza Caracas a partir de este 6Jul, en el siguiente horario

Caraota Digital
2 Min de Lectura
Saime
El Saime habilitó citas para pasaportes. Foto archivo.

 

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que a partir de este lunes 6 de julio se retoman las citas para pasaportes en las oficinas de Plaza Caracas, en el centro de la capital

- Publicidad -
Ad image

El organismo ya había retomado sus actividades presenciales en su oficina Simón Bolívar, el 1 de julio para la entrega de pasaportes habilitados a usuarios que aún no hayan retirado el documento, así como para la emisión de nuevas citas para tramitarlo. No obstante, el horario era de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

A través de sus redes sociales oficiales, precisaron que esta oficina tendrá un horario de atención a los usuarios entre las 8:00 a.m. hasta la 4: 00 p.m.

El horario de captación con entrega el mismo día será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Si la cita para solicitar el pasaporte habilitado está en un horario entre las 11:00 a.m y la 1:00 p.m., «el documento impreso se entregará al día hábil siguiente», indicó el organismo.

LEA TAMBIÉN: ESTAS SON LAS OFICINAS DEL SAIME QUE ESTÁN ABIERTAS PARA ESTE 2JUL

 

El SAIME activó sus oficinas en 22 estados del país a partir de este 1 de julio para la entrega de pasaportes y renovación de cédula de identidad, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 1:00 p.m.

«Progresivamente retomaremos nuestro servicio en todo el territorio nacional, para seguir garantizando el derecho de identidad de todos los venezolanos», apuntó.

 

 

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 06/07
$ USD: 667,05 Bs
EUR: 763,19 Bs
FÚTBOL