El rescate de Hernán Gil suma 50 horas: un superviviente que lleva 7 días bajo los escombros

Un grupo de 100 rescatistas continúa con un agónico rescate de más de 50 horas para sacar con vida a Hernán Gil. Un venezolano que lleva casi una semana bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira en Venezuela, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

«Se encuentra en un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima. Hoy se ha replanteado la estrategia y se está buscando un nuevo acceso», aseguró a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada en el rescate.

El rescate se lleva a cabo cuando se cumple una semana del doble terremoto que dejó devastada la zona de La Guaira y cuando el paso de las horas hace casi milagroso que se pueda sacar a gente con vida de debajo de los escombros.

Una ambulancia y un equipo médico esperaban la tarde del martes delante del edificio medio en ruinas donde se encuentra Gil y donde era portero, un puesto que heredó de su padre, según relatan los vecinos.

«El problema -para sacarlo- es por la seguridad de él, Hernán está en el sótano, hay mucha carga de materiales, es una operación muy sensible por eso». Así lo dijo a EFE durante la mañana uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

Gil está siendo hidratado y el equipo de rescate está en constante comunicación con él, pasándole también medicación.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO POR EL RESCATE DE HERNÁN GIL

«Estamos muy cerca pero necesitamos máxima seguridad, estamos trabajando despacio. Tenemos que llegar más cerca para que sea seguro sacarlo sin comprometerlo a él ni a nosotros», explicó el rescatista.

El grupo, en el que también participan chilenos y estadounidenses, no tiene claro cuánto más puede demorar el operativo porque mientras más se acercan a él, más riesgo hay y un mayor equipo se necesita, según de relatan

«Es difícil saber cuánto tiempo, ahora estamos trabajando con un escáner sónico», dijo.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita que fue su escudo de protección.

LA INCERTIDUMBRE DE LA FAMILIA

Su esposa Gusbimar González ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, horas después de los terremotos.

«Lo que si me dicen es que está un poco difícil el acceso hacia él y que están tratando de quitar los escombros con herramientas manuales porque no pueden meter máquinas ya que el edificio está muy afectado», dijo a EFE el lunes la esposa.

Tras los terremotos de hace un semana, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, quien coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, El Ejecutivo indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 han fallecido, mientras que 11.267 resultaron heridas.