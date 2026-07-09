El proyecto de Israel para reconstruir viviendas tras el doble terremoto: «Requiere mucha metodología»

Un equipo especializado de Israel permanece en Venezuela para colaborar en la atención del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Uno de sus principales objetivos pasa por un proyecto para reconstruir viviendas en las zonas afectadas.

Yoed Magen, embajador que encabeza la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, habló con el medio Infobae. Desde un principio, indicó que el primer paso es determinar cuáles viviendas se pueden recuperar.

«El color rojo significa que el edificio debe ser demolido porque ya no es recuperable; el amarillo indica que puede rehabilitarse, aunque requiere un trabajo importante; y el verde corresponde a edificios que sufrieron daños, pero que pueden volver a utilizarse casi de inmediato», expuso Magen.

De acuerdo al embajador, este proceso de reconstrucción puede necesitar de varios años de preparación. La rehabilitación o creación de nuevas viviendas «requiere mucha metodología, mucha práctica y mucha experiencia».

«Israel tiene esa experiencia debido a todos los ataques con misiles contra nuestras ciudades, que dejan edificios destrozados. Así que estamos compartiendo estos conocimientos con las autoridades de Venezuela», agregó.

NUEVAS VIVIENDAS

La clasificación de los edificios es el punto de partida del plan de rehabilitación que Israel desarrolla con el Ministerio de Obras Públicas venezolano. Tras este diagnóstico, se decidirá cuáles viviendas serán recuperadas o demolidas.

«Continuaremos apoyando a los técnicos del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela mediante reuniones por Zoom, brindándoles capacitación en aquellos temas en los que la requieran», añadió Magen.

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El gobierno venezolano, con el apoyo de las Naciones Unidas, pretende construir viviendas prefabricadas para solucionar el problema habitacional tras el doble terremoto. Se estima que unas 18.000 personas quedaron damnificadas.

Hasta el jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.