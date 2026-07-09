Cifra de fallecidos por el doble terremoto aumentó una vez más: balance del 9 de julio

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889, apenas 78 más que el reporte del miércoles.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

DAÑOS DEL DOBLE TERREMOTO

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Por otra parte, Rodríguez puntualizó que han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y 30.076 efectivos están desplegados. A esto se suman 29.344 voluntarios y 3.931 rescatistas internacionales presentes en las zonas más afectadas.

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Al igual que en otros días, este balance tampoco incluyó una cifra oficial de desaparecidos. El último reporte al respecto se remonta hasta el 25 de junio, el día después de la tragedia, cuando Rodríguez informó de 157 personas desaparecidas.

El gobierno venezolano, con el apoyo de las Naciones Unidas, anunció que construir viviendas prefabricadas para solucionar el problema habitacionales tras el doble terremoto. Asimismo, permanece la llegada de ayuda humanitaria para los afectados.