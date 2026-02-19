¿El primer encuentro therians en el país? El video con IA que se viraliza y provoca denuncia de decana de la UCV

La decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, Adriana Méndez denunció que suplantaron su identidad a través de un video publicado usando inteligencia artificial (IA), convocando al primer encuentro therians en la UCV este viernes

«Se hace del conocimiento público que circula en redes sociales un video generado mediante IA en el que se utiliza de manera no autorizada la imagen y voz de la Decana de esta Facultad», denunció la Facultad en un comunicado.

«El video en cuestión es un montaje digital Las declaraciones, invitaciones posturas expresadas en dicho material son completamente ajenas a esta autoridad y a los principios de nuestra institución», añadió.

Asimismo, condenaron el uso indebido de la IA. «Rechazamos categóricamente el uso de herramientas tecnológicas para suplantar identidades y difundir información que no corresponde a la misión académica y científica de nuestra institución».

«Esta Facultad solo avala actividades que figuren en nuestro calendario académico oficial y que estén alineadas con el rigor científico y veterinario que nos caracteriza. Cualquier evento no difundido por nuestros canales oficiales carece de validez institucional», aclaró.

#AlMomento | Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias UCV (@veterinariaUCV) Dra. Adriana Méndez denuncia suplantación de identidad a través de un video publicado usando inteligencia artificial, convocando al primer encuentro Therians en la UCV este viernes #20Feb pic.twitter.com/bwFK93IJDO — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 18, 2026

Además, advirtieron posibles consecuencias a este tipo de actos. «La institución se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de la manipulación de imagen y el uso indebido del nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela».

«Instamos a la comunidad a verificar siempre la información a través de nuestros canales oficiales de comunicación antes de difundir contenidos de procedencia dudosa», concluyó.