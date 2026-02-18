EN VIDEO: La petición de Delcy Rodríguez ante ‘abuso’ de turistas en el Parque Nacional Morrocoy

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre la polémica sobre los videos de turistas y embarcaciones abarrotando las playas del parque nacional Morrocoy, en el estado Falcón, durante Carnaval.

En redes sociales se viralizaron las imágenes de turistas haciendo uso indebido de los espacios de Morrocoy, incluyendo música de alto volumen, uso de tánganas y grandes multitudes en el agua. Tras el fin del asueto, Rodríguez no dudó en alertar sobre las malas prácticas en los parques nacionales.

«Se ha dado una importante discusión sobre lo que ocurrió en el parque nacional Morrocoy. Yo reivindico el espíritu de recreación y diversión de nuestra cultura, que la vimos este Carnaval, pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza. Hemos visto cierto abuso», dijo.

Rodríguez también instruyó al ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, y la presidenta de Inparques, Rosinés Chávez, a establecer una «mesa técnica». Estas conversaciones se deberán dar con «usuarios, operadores y organismos de seguridad».

BALANCE DE CARNAVALES

Aunque la mandataria encargada alertó de lo ocurrido en Morrocoy, afirmó que los Carnavales se dieron en paz y alegría. Rodríguez también aseguró que se dieron actividades recreativas y culturales en todo el territorio nacional.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, precisó que unas siete millones de personas se movilizaron durante los Carnavales. Más de cuatro millones se enfocaron en visitar las distintas playas del país.

Rodríguez detalló que los estados La Guaira, Falcón, Nueva Esparta, Bolívar y Sucre fueron los principales escenarios turísticos. En estas regiones se llevaron a cabo conciertos, torneos deportivos y dinámicas para las familias.