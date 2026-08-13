Jorge Millán, miembro de la delegación opositora en la mesa de diálogo, aseguró que están trabajando para la liberación de los presos políticos en el país.

«Estamos trabajando duro e intenso para que los presos políticos queden libres, y creo que eso se va a lograr. No va a haber forma de que ellos vayan a mantener las cárceles como mecanismo de presión a los venezolanos», indicó.

PRESOS POLÍTICOS Y TSJ

Durante una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy, Millán sostuvo que «si bien es cierto que no hay liberaciones individuales, pero si liberas el sistema de justicia y lo puedes ver en el acuerdo, se habla de que podamos tener a los mejores hombres y mujeres en el campo de las leyes para llenar o conformar un nuevo TSJ, y ese es quien imparte la ley».

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«Y es ese TSJ quien van a garantizar que los presos salgan y que no haya más presos políticos», comentó.

Asimismo, fue consultado sobre quién designaría a los magistrados del nuevo TSJ. Ante esto, señaló que «hay que tener paciencia para saber cuál será el proceso final».

«Ese es el objetivo que tenemos nosotros como delegación, que haya un baremo justo (…) que los mejores hombres y mujeres entiendan la significación de que Venezuela tenga un Tribunal Supremo de Justicia», dijo.