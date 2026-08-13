Venezuela

Primer ciclo de diálogo entre gobierno y AN 2015 acuerda transformación del sistema de justicia

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El Gobierno y un sector de la oposición venezolana cerraron este miércoles en Caracas la primera ronda de conversaciones / EFE

El Gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional (AN) 2015 anunciaron este miércoles, 12 de agosto, la culminación del primer ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones, con acuerdos orientados a iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano. 

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Así lo informó el presidente de la actual AN, Jorge Rodríguez, tras la firma de un comunicado conjunto suscrito también por la jefa de la AN 2015, Dinorah Figuera.   

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En el frente judicial, las delegaciones acordaron iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia que contempla reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a otras leyes del sector.   

El acuerdo incluye la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, la activación de un nuevo proceso de postulación para designar a todos los magistrados del TSJ, y la conformación de un consejo de revisión de credenciales y requisitos para los postulados, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el baremo de evaluación vigente.  

MESA DE TRABAJO POR LOS TERREMOTOS 

La primera mesa técnica se enfocó en la atención de la emergencia ocasionada por el doble terremoto del 24 de junio, mientras que la segunda abordó, precisamente, el «fortalecimiento de la democracia» en lo relativo al Poder Judicial y al Poder Electoral.   

Según el texto, ambas delegaciones sostuvieron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias conjuntas durante este ciclo. El mismo también se aprobó la metodología de funcionamiento de la iniciativa.  

En materia de atención a los damnificados de los terremotos, las partes acordaron reforzar los programas de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.   

Asimismo, en el comunicado se precisó que ambas delegaciones concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela retenidos en el Banco de Inglaterra. Se establecerán, se señaló, mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en su eventual utilización.  

«El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso», cerró el comunicado.   

Las delegaciones sostuvieron reuniones a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas desde el pasado 6 de agosto. La culminación del proceso se produjo tras una jornada en la que también se registró una protesta sindical en las cercanías del lugar, donde trabajadores exigieron que se convoquen elecciones presidenciales este mismo año.

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