La Asamblea Nacional electa en 2015 afirmó por medio de comunicado emitido este jueves, 18 de junio, que las reuniones sostenidas por Dinorah Figuera con Jorge Rodríguez y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela, John Barrett, forman parte de un «proceso de diálogo para avanzar hacia una transición democrática» en Venezuela.

De acuerdo con la AN electa en 2015, el objetivo central es avanzar hacia una transición democrática «ordenada, sostenible e inclusiva», en medio de los esfuerzos de distintos actores políticos por redefinir el escenario institucional del país.

«La presidente de la última institución democrática venezolana con reconocimiento internacional se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para instalar una mesa técnica de carácter político que permita definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta para la construcción de un escenario democrático, plural e institucional que contribuya a la recuperación del país», se precisó en el texto.

En paralelo, se informó que Figuera sostuvo una reunión con John Barrett, en el contexto del acompañamiento internacional al proceso de diálogo.

Según el mismo texto, este acercamiento busca reforzar los esfuerzos externos para facilitar condiciones de estabilidad política, institucional y social en el país.

«El objetivo central de este proceso será la construcción de una visión compartida de futuro, orientada al bienestar de todos los venezolanos y a la generación de condiciones de estabilidad política, institucional y social», se enfatizó.

PRIORIDADES DE LA AGENDA DE TRABAJO

Asimismo, se precisó que la agenda planteada contempla como prioridades la «reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del sistema electoral, la restitución de los partidos políticos y garantías para los actores políticos», además del respeto a la libertad de expresión.

«Las partes se comprometieron a impulsar un proceso ordenado, progresivo e incluyente. Para ello, se definirán hitos concretos y verificables que permitan medir los avances democráticos y generar la confianza que demandan los ciudadanos», se agrega.

«Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a los Estados Unidos de América por su respaldo a esta vía institucional, legítima y representativa, orientada a alcanzar soluciones estables y duraderas para Venezuela, tras años de estancamiento político y confrontación», destacó la AN 2015.