COMUNICADO: Jorge Rodríguez se reunió con Dinorah Figuera en la AN, de esto hablaron

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con la dirigente opositora Dinorah Figuera, líder del Parlamento electo en 2015, en la que abordaron una agenda «concreta».

Rodríguez y la propia Asamblea Nacional publicaron un comunicado confirmando la reunión con la opositora. Unas pocas horas después de su llegada, Figuera visitó el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

De acuerdo al texto, Figuera se presentó como «representantes de los diputados del periodo 2015 a 2020». Rodríguez, por su parte, es el «designado para el diálogo político» por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«En este encuentro se consignó una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para los venezolanos», concluyó el comunicado.

Las autoridades nacionales, ni voceros opositores han brindado detalles sobre los temas específicos que se trataron en la reunión. Tampoco hay información sobre los puntos incluidos en los cronogramas mencionados por el Parlamento.

FIGUERA EN VENEZUELA

Figuera, que permanecía en el exilio desde hace varios años, arribó este jueves al Aeropuerto de Maiquetía. Desde un principio, confirmó reuniones con Rodríguez y el encargado de Negocio de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett.

«Estados Unidos va a acompañar en este proceso que va a ser positivo para el país», detalló Figuera desde el aeropuerto. Además, precisó que llegada a Venezuela pasa por una invitación del Departamento de Estado.

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«Estamos demandando un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble, una institución poderosa, que tenga credibilidad, donde el voto de los venezolanos pueda ser expresado libremente y no haya ninguna duda que esa expresión del voto se constituya en fortaleza para cada uno de los venezolanos», aseveró Figuera.

La opositora concluyó que su retorno a Venezuela no pasa por una aspiración política. «De ninguna manera esto tiene que ver con la institucionalidad del acuerdo de Panamá o la Plataforma Unitaria», sentenció.