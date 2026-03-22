El insólito motivo por el que no habrían liberado a presos políticos beneficiados con la Amnistía en Guárico

Familiares de presos políticos en el estado Guárico denunciaron que muchos siguen privados de libertad a pesar de que recibieron la boleta de salida con motivo de la Ley de Amnistía.

Estos hechos están ocurriendo específicamente en el Centro para Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros. De acuerdo con los testimonios de los familiares, un juez ordenó la liberación de «algunos detenidos».

Katherine Berroteran, madre uno de los privados de libertad, manifestó que hay varios casos que fueron revisados. «En el mes de febrero se han enviado documentos y oficios a las mesas técnicas que están ordenando fichas técnicas psicosocial para varios privados de libertad que están a la espera. Ya han cumplido el 75% de su condena y solamente les falta ese documento», comentó en declaraciones a Radio Fe y Alegría.

Aparentemente, las autoridades estarían esperando que se realicen estos exámenes psicosociales antes de cumplir con la orden del juez. Sin embargo, se desconoce cuándo se realizarán los mismos, ya que no contarían con el personal para llevarlos a cabo.

«Hasta el sol de hoy no hemos obtenido ninguna repuesta y nadie sabe nada. Solo dicen que están esperando personas de Caracas, que están esperando las mesas técnicas y que se programe las telemáticas. Pero sabemos que ya hay unos documentos que se han consignado en dicho tribunal, y después de seis meses quedan totalmente nulos. Queremos una respuesta de que está pasando con los psicosociales que el juez ordena a la cárcel 26 de Julio», expresó.

En este sentido, denunció que autoridades penitenciarias están violando los derechos humanos de los detenidos, que ya deberían estar en libertad.

«De ese psicosocial depende la libertad de muchos privados de libertad que incluye a mi familiar directo, que es mi hijo. Quiero que esto llegue a Carcas y que se tomen los correctivos para que se reciban estas causas. ¿Cómo es posible que un juez ordena y no cumplen lo ordenado?», concluyó.