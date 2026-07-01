«El desplazamiento llegó a ser de 2 metros»: Por estas razones el doble terremoto derrumbó tantos edificios, según un experto

La ciudadanía permanece conmocionada por el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio, dejando, hasta este miércoles, más de 2.000 muertos. A una semana de la tragedia, surgen interrogantes sobre las causas del colapso de tantos edificios.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que 855 edificios resultaron afectados, de los que 189 sufrieron colapso total. La entidad más afectada fue La Guaira.

El ingeniero estructural Esteban Tenreiro detalló en Shirley Radio que se trató de dos terremotos, uno de 7.2 y otro de 7.5. Al solaparse las ondas de ambos sismos, se crearon condiciones que algunas estructuras no pudieron soportar.

«Hay informes preliminares de que cerca del epicentro el desplazamiento llegó a ser de 2 metros del terreno. Cualquier edificio, donde quiera que sea, (…) que tú le muevas una columna 2 metros para acá y 2 metros para allá, es imposible aguantarlo», dijo.

«DESPLAZAMIENTOS GIGANTESCOS»

Aunque en La Guaira el desplazamiento habría sido de 57 centímetros, Tenreiro subrayó que «esos desplazamientos son gigantescos». «Colapsan fácilmente cualquier tipo de estructura», subrayó el ingeniero.

«Nosotros los ingenieros diseñamos para que la estructura se deforme y libere energía, y al deformarse dañan la mampostería y probablemente algunos elementos estructurales y eso permite en esa liberación de energía que las personas que están dentro del edificio evacúen», explicó Tenreiro.

Sin embargo, las condiciones generadas por el doble terremoto provocaron que sea «prácticamente imposible el daño» en algunas estructuras. «El edificio dañado inmediatamente termina colapsando», agregó.

Tenreiro recordó que algunas personas no podían siquiera mantenerse en pie durante el doble terremoto. «Imagínate eso se lo aplicas a estructuras de uno, dos, tres o 15 pisos; eso es un impacto muy fuerte sobre el sistema estructural», concluyó.

Jorge Rodríguez afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.