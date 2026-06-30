El impactante video que muestra cómo una familia logró salir de un hotel seriamente destruido por los terremotos

Un video difundido en redes sociales muestra el momento cuando una familia logró escapar entre los escombros del Hotel Litoral Suites, en La Guaira, luego de que el edificio resultara seriamente destruido por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Las imágenes, grabadas por una de las mujeres de la familia, muestran la habitación completamente al descubierto tras el desplome de las paredes, con una vista directa hacia el exterior desde las alturas.

«Qué locura. Dios mío, qué es esto», se le escucha decir mientras recorre con la cámara de su teléfono el espacio destruido.

Desde ese punto se apreciaban otros edificios de La Guaira completamente colapsados y varias estructuras más a punto de derrumbarse.

En la grabación también se escucha a la mujer expresar su alivio mientras evaluaba el riesgo de una nueva réplica: «Mi Dios, gracias. Gracias a Dios», dijo, con evidente temor de que el movimiento telúrico volviera a repetirse en cuestión de minutos.

#VIDEO Una familia que se encontraba de vacaciones grabó el momento en que escaparon entre los escombros en el Hotel Litoral Suites, La Guaira.» pic.twitter.com/0YtRmrJwP2 — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 29, 2026

UNA SALIDA A CONTRARRELOJ

Posteriormente, el grupo familiar, integrado aparentemente por la mujer, su esposo, sus hijos y su madre, emprendió la búsqueda de una salida entre los escombros del hotel.

Durante el trayecto debieron esquivar cables eléctricos colgantes y avanzar con extremo cuidado para evitar caerse desde grandes alturas, ya que parte de las escaleras se encontraban fracturadas y otras secciones habían colapsado por completo.

Con maletas en manos, lograron salir del hotel. El video se suma a un creciente número de testimonios visuales que documentan la devastación dejada por los terremotos en La Guaira, una de las zonas más golpeadas del país.

Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.