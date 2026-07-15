El impactante video de la grieta que se formó en Yaracuy, epicentro del doble terremoto

Venezuela permanece conmocionada por el devastador doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. A tres semanas de la tragedia, siguen surgiendo imágenes que dejan en evidencia la magnitud del desastre natural.

El primer terremoto ocurrió a las 6:04 de la tarde y con un epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, estado Yaracuy. Por su parte, el segundo comenzó 39 segundos después a 28 kilómetros de la localidad de Yumare.

A pesar de que Yaracuy no sufrió daños graves, el doble terremoto dejó secuelas en su geografía. Grandes grietas se abrieron en la tierra de la entidad, específicamente en el municipio Veroes, cerca de Palmarejo y el río Yaracuy.

Así quedó en evidencia gracias a un video difundido en redes sociales por el internauta Yannis Manamas. En las imágenes se aprecia una gran grieta en el suelo, con varios metros de profundidad en algunos puntos.

Manamas recorrió por varios minutos la grieta, la cual se achica o se ensancha en distintos sectores. Sin embargo, esta permanece de forma continua y, según reportes extraoficiales, tendría unos 300 metros de largo.

EL BRUTAL DESPLAZAMIENTO

Estudios preliminares indican que el doble terremoto tuvo una intensidad tal que generó un importante desplazamiento terrestre. Incluso, es posible que hayan ocurrido cambios en el fondo marino, afectando el oleaje y las corrientes.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) alertó de un desplazamiento de hasta 60 centímetros. «Estas son las razones por las que los daños en Caracas y La Guaira fueron tan extremos», dijo Eric Fielding, geofísico del laboratorio JPL.

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Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.829 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.