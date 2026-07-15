Confirman más de 4.800 muertos por el doble terremoto: este es el balance del 15 de julio

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este miércoles, se han contabilizado más de 4.800 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 15 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.829 fallecidos, 95 más que el reporte del martes.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 34.872.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 20.857 personas permanecen en los 106 campamentos transitorios habilitados.

DAÑOS DEL DOBLE TERREMOTO

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Por otra parte, Rodríguez puntualizó que han distribuido 10.063 toneladas de alimentos y 30.989 efectivos permanecen desplegados. A esto se suman 31.315 voluntarios y 2.408 rescatistas internacionales presentes en las zonas más afectadas.

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Al igual que en otros días, este balance tampoco incluyó una cifra oficial de desaparecidos. El último reporte al respecto se remonta hasta el 25 de junio, el día después de la tragedia, cuando Rodríguez informó de 157 personas desaparecidas.

Familiares de víctimas aseguran que, para este miércoles, todavía hay cuerpos bajo los escombros en La Guaira. Aún no hay una estimación oficial sobre la cantidad de fallecidos que dejó la tragedia natural.