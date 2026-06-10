El impactante caso de Yosvet: murió en cárcel del Rodeo, tenía desnutrición y pérdida de memoria

Un hombre de 32 años, identificado como Yosvet de Jesús Lozada Rojas, murió en Internado Judicial Rodeo III, parte de la cárcel del Rodeo, en el estado Miranda, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La ONG denunció que «falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas». En el caso de Lozada, alertó que el recluso presentaba un grave estado de salud, pero no recibió respuestas de las autoridades.

«Presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos», indicó el OVP.

Según la ONG, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tenían conocimiento del caso de Lozada. Los familiares «solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa».

«A pesar de que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta», aseveró el OVP en sus redes sociales.

EL CASO DE LOZADA

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, informó en sus redes sociales que el cuerpo de Lozada fue trasladado a la morgue de Bello Monte. Aseveró que la familia del recluso «no hará declaraciones».

Lozada fue una de las 23 personas arrestadas en el marco de la Operación Trueno en el estado Yaracuy. Según su familia, se trató de una detención arbitraria y alegan que fue acusado sin evidencias sólidas en su contra.

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La falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas. Yosvet de Jesús Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, bajo la custodia del Estado. El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en… pic.twitter.com/3bdehWQUkE — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 10, 2026



El OVP concluyó que, contando a Lozada, ya son 22 los reclusos que han muerto en las cárceles del país en los últimos meses. «Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso», sentenció la ONG.